Карты Таро и возможности их использования

Изучение того, как использовать Таро, требует сильного сочетания интуиции и знакомства с символами Таро. Не существует правильного способа сделать это, и в конце концов каждый развивает свою собственную технику, с которой он чувствует себя комфортно. Мы пройдем пошаговый процесс, чтобы вы начали читать свои карты в кратчайшие сроки. В институте Лакшми Амея научат всем основным навыкам и не только.

Выбор колоды

Таро опирается на символы, взятые из широкого спектра человеческого сознания. Доступно много колод, каждая со своим уникальным набором символов и систем. Вы должны будете создавать истории, используя символы колоды в вашем чтении, поэтому важно выбрать колоду, художественное произведение которой резонирует с вами. Самая распространенная колода и отличный способ начать — колода Райдер-Уэйт. Тем не менее, существует множество вариантов выбора, но мы создали минималистическую колоду, которая делает чтение несколько проще.

Большинство людей начинают интересоваться Таро, когда сталкиваются с большой неуверенностью в своей жизни. И когда карты используются правильно, они оказываются грозным инструментом, который поможет вам рассмотреть другие перспективы и двигаться вперед наилучшим возможным способом. Подумайте, что вы хотели бы узнать этим чтением. Это может быть так просто, как «Что я должен выучить сегодня?» или «Как развиваются мои отношения?». Таро — это не раскрытие определенного будущего, а исследование вашего бессознательного я. Это инструмент, с помощью которого вы можете спроецировать скрытое восприятие.

Обработка ваших карт — лучший способ установить связь с колодой. Когда вы тасуете, тщательно продумайте свое внимание. Пока вы тасуете, тщательно продумайте область своей жизни, в которой вы хотели бы получить больше ясности. Перетасовка и обработка карт — это отличный способ физического соединения с колодой, которую вы используете. Поскольку интуиция является важным аспектом чтения, вам нужно взять себя в руки. Попробуйте перетасовать хотя бы один раз, но сколько бы раз вы не считали необходимым «очистить» карты. Вы также можете разрезать колоду на 3 и переупорядочить ее.