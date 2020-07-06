«Черная смерть»: в Монголии распространяется древняя болезнь

Редкая болезнь, известная как «черная смерть» распространяется по территории Монголии. Из-за вспышки древней болезни под названием «бубонная чума» страна закрыла западные границы, а также в зону карантина не пускают транспорт или людей, что находятся вне территории заражения, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На сегодня официально подтверждены всего два случая чумы. Так заболели два брата – младший ещё несовершеннолетний, ему 16 лет, старшему – 27. Вспышку заболевания у парней вызвало употребление мяса сурка и сейчас они находятся на лечении в разных медицинских учреждениях.Как сказал министр здравоохранения Монголии, старший брат сейчас в очень тяжёлом состоянии. Так же у парня диагностировали полиорганную недостаточность, то есть тяжёлую неспецифическую стресс-реакцию организма. К больному применяют как лечение, эффективное при чуме, так и лечат возникшую из-за неё болезнь легких.Опасность этой болезни в быстром её развитии – бубонная чума убивает на протяжении 24 часов. Первые симптомы – начинается лихорадка, быстро набухают лимфатические узлы. В случае проникновения бактерий вируса в легкие, заболевание протекает в более редкой форме. Подхватить эту болезни чаще всего можно от грызунов, а именно при укусе блох, что живут на них. Предполагается, что попасть к братьям бубонная чума могла во время разделки туши сурка – производя снятие шкуры и последующую чистку. Несмотря на регулярные предупреждение властей региона об опасности сырого мяса сурка, периодически у жителей выявляют чуму в результате его употребления.Власти Монголии активно отслеживают контакты заболевших, чтобы избежать возможной вспышки чумы, которая в 14 веке уничтожила треть населения Европы. Уже около 150 людей, что контактировали с больными парнями, изолированы в местные больницы. Пока что обнаружили более полтысячи таких контактов.Соответственно со статистическими данными, каждый год в мире на бубонную чуму болеет около 2000 людей, но сейчас региону угрожает и другая проблема. Жители провинции Хэбэй могут заразиться новым штампом гриппа, который может стать началом новой пандемии.Новый штамп гриппа возник недавно и уже поразил свиней в Китае. По мнению учёных, вирус может распространиться и на людей, чем он похож на H1N1, который нанес вред на территории всей Азии и распространился на Северную Америку.Появление новой биологической угрозы уже исследуют специалисты ВОЗ. Жителям мира остаётся только надеяться, что этот вирус получит моментальную реакцию, а не спустя месяцы, как это было в начале пандемии COVID-19.