Роспотребнадзор заверил Республику Алтай безопасности соседства очагом бубонной чумы

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай прокомментировало информацию о том, что в соседней Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой, и что на границе с Российской Федерацией возможна вспышка болезни. В ведомстве заявили, что диагноз был лабораторно подтвержден у двоих жителей Ховдинского аймака Монголии, который не имеет общей границы с Республикой Алтай, и там уже объявлен карантин. Поэтому жителям республики, по сути, беспокоиться не о чем. К тому же с марта 2020 года граница с Монголией закрыта на карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Впрочем, пересечь ее все же могут водители, занимающиеся доставкой товаров жизнеобеспечения. Однако республиканские власти настаивают, что ситуация под контролем. Между тем случай чумы уже зарегистрирован в Китае, но на удалении от российской границы.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, свободный въезд граждан на территорию Республики Алтай из Монголии закрыт. Попасть в Россию могут только фуры, и ведомство усилило контроль за водителями и перевозимыми ими грузами. Так, в МАПП «Ташанта» проводится тепловизионный контроль всех въезжающих на территорию республики граждан. Лица с признаками инфекционных заболеваний не допускаются в регион. В Роспотребнадзоре также доложили, что осмотр водителей в июне-июле текущего года наличия признаков инфекций не установил. Всего же с начала года было выявлено шесть человек с инфекционными заболеваниями — все они были отправлены обратно для лечения.

Кроме того, эпидотряд Алтайской противочумной станции Роспотребнадзора в соответствии с комплексным планом мероприятий по оздоровлению Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы с апреля по сентябрь 2020 года осуществляет работы по обследованию территории природного очага на территории Кош-Агачского района. Специалисты исследуют на чуму носителей, переносчиков и объекты окружающей среды. Также в Ташантинском противоэпидемическом отряде продолжает работу мобильная лаборатория на базе шасси «КамАЗ», оснащенная всем необходимым перечнем диагностических препаратов и тест-систем. Только в апреле-мае в Республике Алтай было привито против чумы 18 052 человека, в том числе 5932 детей.

Также в ведомстве отметили, что с целью профилактики в БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница» проводится мониторинг за температурящими больными. Администрацией МО «Кош-Агачский район» совместно с сотрудниками комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, ТО Управления Роспотребнадзора по РА в Кош-Агачском районе, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кош-Агачском районе» и полицией проводятся объезды стоянок, находящихся на эпизоотических участках на предмет пресечения незаконной охоты на сурков, санпросветработы с животноводами о недопустимости нарушений запрета. Все гостиницы и турбазы района обеспечены памятками и буклетами по профилактике чумы, с работниками регулярно проводятся инструктажи, также, как и с работниками служб МАПП «Ташанта», полиции, МЧС, ФСБ, комендатуры, погранзастав и других организованных коллективов.

Между тем, как сообщают РИА «Новости», накануне в Китае госпитализировали мужчину с подозрением на бубонную чуму. После этого в хошуне Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. По словам властей, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения, не рекомендуется охотиться на диких животных, при выявлении случаев заболевания или подозрениях нужно немедленно сообщать об этом.

Как сообщалось ранее, два человека заболели бубонной чумой в регионе Монголии, граничащем с Республикой Алтай. Однако в российском посольстве в Улан-Баторе тут же заявили, что власти республики сразу приняли необходимые меры, поэтому причин для беспокойства нет. Об этом же позже в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров. Он подчеркнул, что такие вспышки — обычное дело для соседнего государства.