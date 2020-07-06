СМИ распределили регионы России по уровню бедности

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Gleb Garanich/Reuters

РИА «Новости» составило рейтинг российских регионов по уровню бедности.

Проведенное исследование установило, что доля проживающих в 11 регионах россиян, которые находятся за чертой бедности, составляет 20% . Средний показатель по стране составил 12%. Примерно у 18 млн человек в стране ежемесячный доход ниже прожиточного минимума.

Как уточнили специалисты, наименьшая доля находящихся за чертой бедности россиян зафиксирована в Ямало-Ненецком округе — 5,6%. Следом идет Ненецкий автономный округ и Москва. В пятерку регионов по благоприятным показателям также попали Чукотский автономный округ и Магаданская область.

Наибольшая доля была отмечена в Тыве — 35%. Кроме того, среди худших по уровню бедности субъектов России оказались Ингушетия, Калмыкия, Алтай, а также Курганская область и Карачаево-Черкесия.

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