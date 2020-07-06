В МЧС рассказали о состоянии пострадавшего при жесткой посадке Ми-2 пилота

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В МЧС рассказали о состоянии здоровья пилота частного вертолета Ми-2, который ранее совершил жесткую посадку в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что у пострадавшего перелом ноги, ссадины и ушибы. Он госпитализирован.

Ранее сообщалось, что следователи приступили к изучению причин жесткой посадки вертолета Ми-2 в Сальском районе Ростовской области. В результате инцидента погиб один человек.

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