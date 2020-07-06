Почти 7% населения Татарстана живет за чертой бедности

В Татарстане за чертой бедности живет 6,9% населения, 0,8% жителей республики — в крайней бедности. При этом Татарстан, согласно исследованию РИА «Новости», вошел в топ-10 самых благополучных в материальном отношении регионов России.

В среднем по стране доля населения за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума) в 2019 году была выше 12% (это почти 18 млн россиян), а в 11 регионах превысила 20%.

В рейтинге по доходам населения регионы ранжировались по отношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Лидером рейтинга по итогам 2019 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ — единственный регион, где медианные доходы более чем в 3 раза выше стоимости фиксированного набора. Доля населения за чертой бедности в ЯНАО составила минимальные 5,6%. На втором месте Ненецкий автономный округ (соотношение на уровне 2,9), третью строчку с отрывом в 20% занимает Москва (2,4).

В первую десятку вошли также Чукотка (2,27), Магаданская область (2,26), Сахалин (2,2), Ханты-Мансийский автономный округ (2,17), Московская область (2), Санкт-Петербург (2) и Татарстан (1,97).

Эксперты отмечают, что в ряде субъектов уровень бедности очень низкий, несмотря на не очень высокие средние доходы: в этих регионах достаточно развитая социальная политика, выравнивающая материальное состояние жителей.

«В частности, Татарстан может похвастаться тем, что по доходам занимает 10-е место, а по доле бедных показывает четвертый результат. Похожая ситуация в Санкт-Петербурге, Белгородской, Ленинградской областях и еще ряде регионов. Можно сказать, что в этих регионах распределение доходов относительно равномерное, что благоприятно сказывается на показателе бедности», — пишут авторы исследования.

В числе аутсайдеров рейтинга оказались Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Калмыкия, Республика Алтай и Тыва. В Тыве зафиксирован наивысший уровень бедности — 34,6%, почти втрое больше среднероссийского уровня.