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Sergey Dolzhenko/Reuters

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «кидалой». Соответствующее заявление он сделал в статье для издания «Главред».

Он отметил, что украинский лидер пытается перенести в сферу международной политики свои «крестьянские замашки». Экспер также назвал главу государства «типичным представителем хуторянской элиты».

Политолог напомнил о подписании Зеленским Меморандума с МВФ, важным условием которого является гарантия независимой работы Нацбанка Украины. Спустя две недели, по его словам, президент Украины предложил главу НБУ Якову Смолию «валить».

» (Запад. — примечание «Газеты.Ru») вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо», — заключил Головачев.

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