Трамп пообещал продолжать борьбу против социализма в Венесуэле

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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна продолжит бороться с социалистическим режимом Мадуро в Венесуэле. Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома.

«Народ Венесуэлы страдает под гнетом нелегитимного и тиранического режима, который намерен уничтожить демократические институты, нарушать права человека, участвовать в открытой коррупции и эксплуатировать худший экономический и гуманитарный кризис в новейшей истории», — сказал Трамп.

Он добавил, что США будут стремиться к достижению «подлинной независимости» республики, а его администрация «всегда будет бороться с социализмом».

Свое обращение президент приурочил ко Дню независимости Венесуэлы.

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