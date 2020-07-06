Бетонный клоповник — Коулун: жуткий прообраз постапокалиптичного города

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Бетонный клоповник - Коулун: жуткий прообраз постапокалиптичного города

Здесь, на небольшом участке размерами 210 на 120 метров, проживало около 33 тыс. человек, или почти 2 человека на один квадратный метр. Это абсолютный рекорд плотности населения на земле.

Сотни тесно прижавшихся друг к другу многоэтажек. Узкие проходы между ними, не знавшие солнечного света. Дети, за неимением альтернативы игравшие на крышах зданий. Царство тайных триад, опиумные притоны и дома терпимости. Здесь, на небольшом участке размерами 210 на 120 метров, проживало около 33 тыс. человек, или почти 2 человека на один квадратный метр. Это абсолютный рекорд плотности населения на земле. Для сравнения, если бы такая плотность заселения была в Москве, с ее площадью примерно 2500 квадратных километров, то в российской столице жило бы больше трёх миллиардов человек, то есть все население Китая, Индии и США вместе взятых.

Бетонный клоповник - Коулун: жуткий прообраз постапокалиптичного города

История города-крепости начинается с 10 века, с эпохи династии Сун (960 — 1279 годы), когда на этой территории был заложен военный форт. После того, как территория Гонконга была передана 1898 году в аренду колонизаторам-англичанам, город-крепость Коулун стал китайским анклавом. Анклав — эта часть территории государства полностью окруженная территорией другого государства.

Бетонный клоповник - Коулун: жуткий прообраз постапокалиптичного города

На деле получилось так, что в этом городе сформировалась вольница — население, не платящее никаких налогов и не подчиняющееся никаким властям. Население Коулуна всегда было разношерстным. После капитуляции японских войск в 1945 году сюда съехалось множество нелегалов. Город стал убежищем для преступников и наркодиллеров. В 80-е годы прошлого века в Коулуне насчитывалось огромное количество борделей и казино, притонов, где продавали опиум и кокаин.

Большинство жителей ютились в небольших квартирках средней площадью 23 кв. м. Распространение получили разнообразные пристройки к внешним и внутренним фасадам зданий. Те окончательно срастались, в районе образовалась даже вторая, параллельная наземной, система переходов уже на некоторой высоте от земли. Коулун превращался в единый цельный организм, огромную «коммунальную квартиру», здание-город, словно пришедший в настоящее из постапокалиптического будущего.

Бетонный клоповник - Коулун: жуткий прообраз постапокалиптичного города

Эти десятки тысяч людей демонстрировали чудеса выживания и адаптации в условиях, по сути, анархического общества. Нет центрального водоснабжения? Не беда. Были вырыты 70 колодцев, вода из которых электрическими насосами доставлялась на крыши зданий, а оттуда по лабиринту бесчисленных труб отправлялась в квартиры потребителей. Отсутствует электричество? Среди жителей квартала было немало сотрудников компании Hong Kong Electric, прекрасно умевших нелегально подключаться к гонконгским электросетям и помогавшим в этом своим соседям.

Бетонный клоповник - Коулун: жуткий прообраз постапокалиптичного города

Улиц внутри Коулуна по сути не было — были проходы образующие настолько запутанную для непосвященных сеть, что чужак попадавший сюда стремительно терял ориентацию в пространстве. Застройка была такой плотной, а пространства было так мало, что многоэтажки зачастую нависали над проходами не пропуская туда солнечный свет, проходы освещались лишь редкими фонарями и горящими неоновыми вывесками бесчисленных лавок, магазинчиков, парикмахерских и врачебных кабинетов, занимавших все первые этажи зданий.

Бетонный клоповник - Коулун: жуткий прообраз постапокалиптичного города

Несмотря на высочайший уровень преступности, большинство жителей Коулуна были обычными законопослушными гражданами. Как правило им приходилось ютиться на верхних этажах, чтобы хоть как-то оградить себя от криминалитета. Фактически, это был город городе во многом способный существовать автономно. Здесь находились и разнообразные мелкие кустарные производства, была своя промышленность: пищевая, галантерейная и легкая. Только одних дантистов тут работало около сотни, и отбоя в клиентах у них не было. Отсутствие необходимости получать врачебную лицензию и платить кому-либо налоги позволяло держать цены на услуги на уровне, недоступном их коллегам из Гонконга, работающим на соседней, но уже «цивилизованной» улице.

Бетонный клоповник - Коулун: жуткий прообраз постапокалиптичного города

На крышах Коулуна тоже кипела жизнь. Помимо телевизионных антенн здесь располагались бельевые веревки, резервуары для воды и контейнеры для мусора. Здесь нередко отдыхали взрослые и дети. Создавалось впечатление что город вот-вот рухнет под тяжестью собственного веса. Над крышами летали огромные самолеты, до которых было подать рукой. Специфика захода на посадку в аэропорт Кай Так, тот самый, на строительство которого пошли крепостные стены Коулуна, требовала от пилотов совершать сколь опасный, столь и эффектный разворот непосредственно перед приземлением. Начинался он на высоте 200 метров, а заканчивался уже на 40, и где-то посередине этого сложнейшего для пилотов маневра находился ощетинившийся многоэтажками Коулун.

Бетонный клоповник - Коулун: жуткий прообраз постапокалиптичного города

Именно из-за этого соседства высотность зданий квартала была ограничена 14 этажами — чуть ли не единственное требование администрации Гонконга, которое жители города-крепости выполняли. Взамен они получали потрясающее и совершенно бесплатное зрелище прямо над своими головами.
Один из китайских писателей так описывал Коулун тех лет в своей книге «Город тьмы»: «Здесь на одной стороне улицы стоят проститутки, а на другой священник раздает беднякам сухое молоко, пока социальные работники раздают указания, наркоманы сидят с дозой под лестницами в подъездах, а детские игровые площадки ночами превращаются в танцпол для стриптизерш».

Бетонный клоповник - Коулун: жуткий прообраз постапокалиптичного города

В 1987 году правительства Великобритании и КНР заключили соглашение, урегулировавшее статус Коулуна в свете предстоявшего через 10 лет возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая. Администрация британской колонии получила право наконец снести уродовавший ее лицо квартал.
Снос начался в 1992—1993 годах. Все жители получили или денежную компенсацию за переезд, или квартиры в росших как на дрожжах современных новостройках Гонконга. И все равно процесс уничтожения этого анархического реликта, родившегося почти век назад, сопровождался бурными протестами аборигенов, не желавших лишаться привычной вольницы и уклада жизни.

Бетонный клоповник - Коулун: жуткий прообраз постапокалиптичного города

Тем не менее Коулун был обречен. Снесли его быстро, но опустевший район, и так регулярно попадавший в объектив кинематографистов, успел «засветиться» в фильме Crime Story («Криминальная история») 1993 года, в котором герой Джеки Чана борется с похитителями гонконгского бизнесмена. Один из ключевых эпизодов картины снимался в Коулуне, а предстоявшая его ликвидация позволила создателям боевика снять несколько эффектных сцен со взрывами жилых домов города-крепости.

Бетонный клоповник - Коулун: жуткий прообраз постапокалиптичного города

После сноса на месте Коулуна появился одноименный живописный парк, повторяющий его очертания. Теперь это любимое место отдыха местных жителей, а о его фантасмагорическом прошлом напоминает лишь мемориал с макетом квартала, ставший очередной достопримечательностью Гонконга