ВИДЕО — Взрыв на фабрике фейерверков в Турции, двое погибших, более 70 раненых

Несколько взрывов прогремело в пятницу на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны. Они были слышны в радиусе 50 км от предприятия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение.

Причина ЧП пока не установлена.

На фабрике могли находиться от 150 до 200 работников.

По распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на место происшествия отправились глава МВД Сулейман Сойлу, министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Сельчук, пишет ТАСС.