В мэрии Барнаула назначили временного вице-мэра на место арестованного Демина

Максима Полежаева назначили на пост замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям. В пресс-центре мэрии подчеркнули, что назначение временное.

Администрация Барнаула.

altapress.ru

К обязанностям генеральный директор строительной компании «Сибинвест» Максим Полежаев приступил 6 июля. Он назначен «на период отсутствия основного работника», говорится в сообщении администрации.

Должность зама по градостроительству стала вакантной после того, как Сергея Демина, занимавшего этот пост, арестовали по подозрению во взятке.

Кто такой Максим Полежаев

Максим Полежаев в 2009 году окончил АлтГТУ по специальности «Городское строительство и хозяйство», в 2015 году освоил программу магистратуры в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 2010 году. С сентября 2010 по август 2012 года был коммерческим директором компании «Автокрай». С августа 2012 по август 2013 года — генеральным директором «Магистраль», с августа 2013 по июнь 2020 года — генеральным директором «Сибинвест».

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