Два Алтая оказались дне рейтинга материального благополучия российских регионах

Алтайский край занял 70 место в рейтинге регионов по доходам населения, а Республика Алтай оказалась на 84 месте из 85 возможных. Как сообщают авторы исследования из РИА «Новости», мировой кризис в большей степени негативно отразился именно на небогатых гражданах из-за потери части доходов или даже работы. Исследование представляет интерес, поскольку авторы брали для расчета не среднюю зарплату — показатель, который нередко критикуется за необъективное отражение реальности, — а медианную.

Республика Алтай заняла 84 место в рейтинге российских субъектов по доходам населения. Определяющим фактором в данном исследовании стал показатель отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. На Алтае этот показатель составляет 1,01. Иными словами, почти половине местных жителей хватает доходов лишь на минимальные необходимые затраты, и «свободных» денег практически не остается. При этом 24,2 % населения региона по данным на 2019 год находилась за чертой бедности, то есть практически каждый четвертый. Более того, 4,2 % проживающих в республике находятся за чертой крайней бедности. Это значит, что их доходы составляют менее половины регионального прожиточного минимума. Для трудоспособного населения он составляет 10 380 рублей.

В Алтайском крае дела несколько лучше, но поводов для гордости мало. Регион занял 70 место в рейтинге с показателем отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 1,30. То есть средний житель региона может отложить чуть меньше трети своих доходов после необходимых для жизнедеятельности затрат. При этом 17,6 % жителей края находятся за чертой бедности – имеют доход ниже регионального прожиточного минимума, который для трудоспособного населения установлен на отметке в 10 365 рублей. 2,6 % алтайского населения находятся за чертой крайней бедности и даже о таких средствах могут только мечтать.

В лидерах рейтинга оказался Ямало-Ненецкий АО, где отношение медианных доходов к стоимости набора товаров и услуг составляет 3,11. За чертой бедности здесь находятся 5,6 % населения, а за чертой крайней бедности – 0,8 %. Также в пятерку попали Ненецкий АО (отношение – 2,92), Москва (2,40), Чукотский АО (2,27) и Магаданская область (2,26).

Следом за Алтаев в аутсайдерах на 85 месте находится Тыва, где доходов не хватает даже, чтобы покрыть стоимость фиксированных товаров и услуг – отношение 0,97. Здесь же наибольшая доля населения, находящаяся за чертой бедности – 34,7 %, и за чертой крайней – 6,6 %. На 83 месте находится Калмыкия (1,02), Ингушетия (1,05), Карачаево-Черкессия (1,06), Курганская область (1,17).

В среднем по России отношение составляет 1,65, за чертой бедности находятся 12,3 %, а за чертой крайней бедности – 1,9 %. Эксперты отмечают, что проблема материальной обеспеченности и бедности в различных регионах страны отличаются. Как можно заметить, разница показателей в богатых и бедных субъектах может быть кратна.

Согласно прогнозам экспертов, наибольшую нагрузку во время мирового кризиса, вызванного коронавирусом почувствуют именно бедные россияне. «Мировой кризис, вызванный коронавирусом, сказался и, как полагают эксперты, еще скажется на уровне жизни большого числа людей. Например, в России уже порядка 1,5 млн человек лишились работы из-за пандемии, а у еще большего числа доходы снизились, таким образом, в значительном числе домохозяйств материальных ресурсов станет меньше. При этом государство заметно расширило финансовую поддержку населения, особенно семей с детьми, поэтому негативные эффекты экономики могут быть частично компенсированы мерами со стороны государства», — говорится в исследовании.

Также авторы подчеркивают, что люди, живущие за чертой бедности, испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются за выживание в финансовом плане. «Проблема доходов населения, с одной стороны, неразрывно связана с ростом экономики, а с другой, с социальной политикой. На фоне кризиса и, соответственно, заметного ухудшения деловой активности ждать быстрого решения проблемы бедности не стоит», — полагают специалисты. Они ожидают, что уровень доходов россиян может показать рост в 2021 году, но сократить уровень бедности ниже рекордного низкого уровня 2012 года, скорее всего, в краткосрочной перспективе не удастся.

Напомним, что ранее Алтайский край занял 80 место в рейтинге регионов по благосостоянию семей. Так, у семьи с двумя взрослыми и одним ребенком, которая живет на две средние для Алтайского края заплаты (без НДФЛ) и расходует из них только сумму прожиточного минимума, в конце месяца остается 19 тысяч рублей. Если в семье два ребенка, то максимально возможный остаток при минимальных тратах составляет 7,9 тысяч рублей. При этом Республика Алтай заняла более приличное 54 место.

Справка:

Медианный доход — это доход, при котором 50 % населения имеют доходы ниже данной величины, а 50 % — выше ее. Таким образом, он лучше отражает реальную ситуацию в экономике, чем средний доход. При неравномерном распределении самые высокие доходы наиболее богатых увеличивают среднюю цифру, в связи с чем, в отличие от медианы, этот показатель часто с иронией называют «средней температурой по больнице».