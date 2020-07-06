Амнистия в 2020 году оказалась в подвешенном состоянии

Российский правозащитник Андрей Бабушкин допустил амнистию после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом он заявил на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Будет ли амнистия в 2020 году по уголовным делам: вопрос открыт»Я исхожу из того, что надо амнистировать тех, кто может исправиться и тех, чьи действия не повлекли необратимых последствий. Плюс к остальным людям можем применить амнистию 2000 года – снять полгода», — считает правозащитник.

Андрей Бабушкин также уверен, что пожизненное заключение за многочисленные преступления являются неэффективной и антигуманной мерой наказания.

«Такая схема наказания – людоедская. Она не сокращает рецидив ни на один процент и ведет к переполнению тюрем», — заявил он.

Последняя на сегодня амнистия в России была в апреле 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно данным ФСИН, тогда на свободу вышли 213 455 человек.

Ранее около половины россиян (44%) в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, поддержали идею проведения амнистии заключенным за уголовные преступления небольшой и средней тяжести в связи с 75-летием Победы.