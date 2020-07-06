Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с признанием

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что ее жизнь сильно изменилась за последние полтора года, и из-за этого она периодически начала терять контроль над своими эмоциями.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк сегодня, 6 июля 2020 года24-летняя девушка разместила на своей странице в «Инстаграме» пост о том, что всю жизнь считала себя сильным человеком, не подверженным стрессам и не зависящим от обстоятельств вокруг. Однако за полтора последних года она поняла, что сильно изменилась и стала слабой, зачастую не справляясь с управлением собственными эмоциями.

Пользователи Сети предположили, что такие изменения в жизни девушки произошли из-за серьезного заболевания ее матери Анастасии Заворотнюк. Дочь актрисы подчеркнула, что продолжает надеяться на лучшее.

Подписчики девушки в комментариях к посту пожелали ей «не раскисать» и «верить, что в жизни произойдет много хорошего». Их восхитили мужество и мудрость Анны.

Недавно Анна Заворотнюк поделилась с пользователями Сети итогом неудачного похода в салон красоты. По ее словам, мастер крайне неудачно сделал ей окрашивание. После процедуры больше половины волос приобрели кипельно белый цвет, но стали выглядеть как мочалка. Часть волос при этом выпала.

В салоне красоты не стали брать с девушки денег за услугу и подарили средства по уходу за волосами, а также предложили процедуры по восстановлению.

Подписчики девушки поддержали ее, пожелав терпения и сил.

«Вы правы, Аня, приходится жить и преодолевать все на свете. Раз уж живем, то должны сохранять достоинство, оставаться человеком. Трудности проходят, и приходит счастье»; «Анечка, все будет хорошо. Вам и вашей семье сил и здоровья! Хорошего дня»; «Преодолеть можно многое и даже побороть страх перед смертью или тюрьмой. Но для меня самое страшное — это беспомощность, не та, которая временная, а та, которую уже не осилить. Поэтому все преодолеть невозможно», — подчеркнули некоторые пользователи сети.