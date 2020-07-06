6 июля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Аграфена Купальница отмечается 6 июля 2020 года (по старому стилю – 23 июня). В православном календаре это дата почтения памяти мученицы Агриппины Римляныни. В народе люди назвали праздник «Купальницей» потому, что еще в давние времена возник обычай в этот день массово купаться в водоемах.

Какой церковный праздник сегодня, 6 июля 2020Агриппина жила в III веке в Древнем Риме. В детстве она узнала о вере в Иисуса Христа и решила посвятить всю жизнь служению Господу. В годы правления Валериана II язычники схватили девушку-христианку. Они подвергли ее всевозможным пыткам, перебили кости и нагую приковали к стене за то, что она не хотела отречься от истинного Бога.

Во время казни Агриппине явился ангел и забрал с собой ее душу до того, как обезглавили тело. Истерзанные останки христиане тайно вывезли из города и после долгих скитаний похоронили их в Сицилии.На протяжении многих лет физически и психически больные люди выздоравливали у гробницы святой мученицы Агриппины. Верующие почитают ее с давних пор и по сегодняшний день.

Если в этот день посадить репу, то урожай будет хорошим.

Муравьи спешат спрятаться в норки – к скорому сильному ненастью с ветром и грозой.

Не слышно соловьиных трелей – пора готовиться к сбору ячменя.

По церковному календарю праздник сегодня, 06.07.2020

По церковному календарю 6 июля поминают мучеников Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия и Урвана, пострадавших во время правления Максимиана (286-310).

Евстохий, во время преследования христиан, был языческим жрецом. Видя непобедимую стойкость христианских мучеников, а также чудеса, совершаемые ими, он обратился в истинную веру.

Приняв крещение от епископа Антиохийского Евдоксия, он был посвящен в пресвитеры. Евстохий, проповедуя в городе Листре, обратил своего племянника Гаия и всех его домашних, в том числе юношей Лоллия, Провия и Урвана.

Воины императора схватив проповедника, доставили его на суд. Когда пытки не сломили веру Евстохия, его вместе с Гаием и его семейством отправили к правителю Агриппину в город Анкиру (Галатия). Там их всех, включая женщин и младенцев, после жестоких пыток, обезглавили.