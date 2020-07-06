Экс-жена Ефремова объяснила, откуда в крови актера могли взяться наркотики

Экс-супруга Заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, актриса Ксения Качалина рассказала масс-медиа, каким образом актер мог устроить ДТП со смертельным исходом. Она считает, что Михаил тяжело болен.

По словам Ксении, Ефремов давно болеет астмой, от которой у него периодически случаются «страшные приступы» удушья. Актриса предположила, что в вечер автомобильной аварии Михаила, скорее всего, настиг аналогичный приступ.

Бывшая спутница жизни Ефремова полагает, что авария произошла именно поэтому. Приступ якобы «накрыл» Михаила, и тот потерял контроль над автомобилем. А если в крови артиста обнаружили запрещенные вещества, то принимал он их для нейтрализации «страшных мук астмы».

Сама Качалина не употребляет запрещенные вещества. По ее утверждению, она даже недавно сдала тест на наркотики, который оказался отрицательным.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Качалина обвинила их совместную с Ефремовым дочь Анну-Марию в том, что она намеревается упечь отца в тюрьму, а ее — в психушку. По словам артистки, девушка по факту «сидит у отца на шее» и командует им, а теперь и вовсе делает все, что пожелает.