Шесть пилотов «Формулы-1», в том числе Даннил Квят, отказались преклонить колено в знак протеста против расизма

Шесть пилотов «Формулы-1», в том числе пилот Alpha Tauri Даниил Квят, не встали на одно колено перед стартом гонки Гран-при Австрии в знак солидарности с теми, кто борется против расизма и дискриминации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Также среди тех, кто отказался преклонить колено, были пилоты Ferrari Шарль Леклер, Red Bull Макс Ферстаппен, McLaren Карлос Сайнс, Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. 20 гонщиков, напротив, сделали это.

По словам пилота Renault Даниэля Риккардо, все спортсмены поддерживают движение против расизма, однако сделать подобный жест некоторым из них, по его мнению, не позволила национальность.

«Некоторых гонщиков могут не понять в их странах, если они встанут на колено. Мы учли мнение каждого и не собираемся кого-то принуждать и подвергать риску. Потому мы договорились, что каждый выразит поддержку так, как ему удобнее», — заявил он.

Леклер в своем «Твиттере» пояснил, что поведение людей в повседневной жизни важнее формальных жестов. «Я не встану на колено, но это вовсе не означает, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие», — написал он.