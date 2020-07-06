Женщина уличила начальника в измене и жестоко отомстила ему

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Жительница новозеландского города Нельсон заподозрила в измене начальника, с которым у нее был роман, и жестоко отомстила ему. Об этом сообщает Stuff.

44-летняя Селена Дон Грей (Selena Dawn Gray) находилась в непостоянных отношениях со своим начальником: они то расходились, то вновь сходились. В январе 2020 года, когда пара в очередной раз поругалась, мужчина приехал к ней забрать свой компьютер и случайно взял компьютер возлюбленной, так как они выглядели одинаково. Как только новозеландец осознал ошибку, он отнес устройство в полицейский участок, чтобы Грей забрала его оттуда.

Женщина не знала, что компьютер в полиции, и отправилась за ним в дом начальника. Попутно Грей забрала из его спальни несколько вещей, в том числе его телефон, чтобы позже обменять их на свое устройство. Она почитала переписку в смартфоне и уличила его в измене с другой женщиной.

Через час женщина вернулась к дому начальника с арматурой и несколько раз ударила ей по его автомобилю Ford Ranger. На следующий день она вновь приехала к нему, разбила окно в спальне и громко кричала у дома.

В четверг, 2 июля, Грей предстала перед судом за вторжение в чужой дом и намеренное причинение ущерба чужому имуществу. Судья счел ее поведение «ненормальным», учитывая, что у новозеландки не было судимостей, а все знакомые отзывались о ней хорошо. Он отметил, что понимает обиду и ревность Грей, но считает, что ей следовало вести себя более зрело.

Женщину приговорили к 130 часам общественных работ, 10 месяцам условного заключения и предписали выплатить 400 новозеландских долларов (18,6 тысячи рублей) бывшему возлюбленному. Судья отметил, что ей повезло, что ущерб автомобилю, оцененный в 11 тысяч новозеландских долларов (513,2 тысячи рублей), покрыла страховка.

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