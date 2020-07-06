Правящая партия Хорватии лидирует на парламентских выборах

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Antonio Bronic/Reuters

Правящая партия «Хорватское демократическое содружество» (ХДС), возглавляемая премьер-министром республики Андреем Пленковичем, лидирует на парламентских выборах страны, опережая оппозицию на 17 мандатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные exit poll.

По результатам опросов, правоцентристская ХДС получает 61 мандат, тогда как оппозиционная коалиция «Перезагрузка» во главе с социалистами — 44 мандата, а партия бизнесмена Мирослава Шкоро «Отечественное движение» — 16 мандатов.

Избирком Хорватии зарегистрировал для участия в выборах 3,85 млн избирателей. Явка на плебисцит составила 34,04%.

Первые результаты подсчета голосов будут объявлены в ближайшее время.

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