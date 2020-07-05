Справедливороссы назвали свою тройку претендентов вакантные мандаты Алтайского Заксобрания

2 июля в Барнауле состоялось заседание Совета реготделения «Справедливой России», на котором партийцы определились с кандидатами в депутаты Алтайского Заксобрания на довыборы 13 сентября 2020 года. На мероприятии под председательством депутата Госдумы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева тайным голосованием утверждена тройка претендентов, и среди них есть те, кто может навязать борьбу.

Как указано в сообщении на сайте реготделения, единогласным решением членов Совета от «Справедливой России» по округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) выдвинута преподаватель школы № 53 Елена Афанасьева; по округу № 26 (часть Октябрьского района Барнаула) – бизнесмен Павел Иванченко и по округу № 31 (часть Бийска) – лидер справедливороссов наукограда Елена Речкова.

Предварительно все кандидаты были согласованы президиумом Центрального совета партии. Лидер алтайских эсеров Александр Терентьев отметил, что тройка имеет шансы на победу. «Каждый из выдвинутых кандидатов имеет все шансы получить поддержку избирателей, потому что все они работящие, честные, думающие люди. Уверен, что в случае победы они будут достойно отстаивать принципы социальной справедливости в краевом парламенте и защищать интересы избирателей на округе», – отметил политик.

Напомним, ранее своих кандидатов по итогам праймериз уже назвали единороссы. На выборы от округа № 12 пойдет бизнесмен и депутат Чарышского райсовета народных депутатов Максим Кочев, за мандат от округа № 26 поборется гендиректор ООО «Барнаульский завод АТИ» Артем Шамков, от округа № 31 — гендиректор ООО «Специалист» Григорий Бахтин. КПРФ и ЛДПР пока не назвали своих кандидатов в депутаты.

Напомним, что избирательный округ № 12 представлял Валерий Гуминский, который весной текущего года добровольно сложил с себя полномочия. Округа № 26 и № 31 представляли Андрей Волков и Ирина Теплова соответственно. В отношении них вступили в силу обвинительные приговоры по уголовным делам.