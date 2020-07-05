Белоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин. Об этом сообщает «БелТА».

В России и Белоруссии общие подходы к упаковке и общие вкусовые пристрастия, пояснил вице-премьер. Он добавил, что в будущем Белоруссия постарается отстоять уже занятый сегмент российского рынка и, возможно, немного расширить его.

При этом Субботин заявил о нацеленности Белоруссии на диверсификацию экспорта. По его словам, с белорусской продукцией знакомы уже почти сто стран мира.

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