Соцсети: В один из фонтанов Казани ночью налили пену для ванны

В Казани неизвестные ночью налили в фонтан на улице Петербургской пену для ванны либо шампунь. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Пена покрыла весь фонтан, а затем ее ветром разметало по улице. Находившиеся в этот момент неподалеку дети, судя по кадрам с места, обрадовались неожиданному пенному веселью, однако не все казанцы оценили проделки местных жителей.

«Дезинфекция», «Креативно», «Молодец, руку пожать нужно», — написали одни интернет-пользователи. Нашлись и те, кто высказал критику по поводу случившегося.