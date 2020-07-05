В Совфеде отреагировали на слова о скором присоединении Донбасса к России

Владимир ДжабаровФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия не рассматривает варианты вхождения Донецкой народной республики (ДНР) и Луганский народной республики (ЛНР) в состав страны. Однако эти регионы помогли бы наладить отношения между Москвой и Киевом. Об этом в беседе радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями», — сказал он. Таким образом сенатор отреагировал на соответствующие слова бывшего премьера и председателя Совета министров ДНР Александра Бородая. При этом он указал на то, что выработанные минские договоренности направлены на присвоение республикам Донбасса статуса особых территорий.

Однако Киев, по его словам, затягивает с реализацией этих договоренностей. «Я думаю, у народа Донбасса чаще и чаще возникает мысль: «А по пути ли нам с такой Украиной?»» — добавил Джабаров.

Москва же расценивает эти регионы как территории, где живут русскоязычные люди, «русские по национальности и многие русские по духу», но никак не в качестве субъектов страны. При этом и сама Украина не занимается реинтеграцией ДНР и ЛНР.

Ранее Бородай заявил, что Донбасс в ближайшем будущем войдет в состав России. «Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ, — а станут таковой и де-юре», — сказал Бородай.