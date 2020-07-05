Десять человек пострадали в результате взрывов на фабрике фейерверков в Турции

«Ранения получили 10 человек, они доставлены в ближайшую больницу», — цитирует его ТАСС.

По данным местных СМИ, на фабрике могло находиться от 150 до 200 работников. Взрывы были слышны в радиусе 50 км от предприятия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение.

По распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на место происшествия отправились глава МВД Сулейман Сойлу, министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Сельчук.