В развлекательном парке Франции погибла женщина

Муж пытался помочь жене, схватив за ногу, но спасти женщину не удалось. Свидетели сообщили, что слышали крики и увидели плачущих детей. Жертва несчастного случая пришла в тематический парк впервые вместе со своим мужем, матерью и сестрой.

Прибывшим на место трагедии медикам спасти женщину не удалось. Так же, как сообщает издание Mirror, после происшествия территория вокруг горок была закрытой, а другие аттракционы продолжали работать.

В заявлении представители парка Сан Поль указали на то, что для спасения женщины спасатели сделали всё возможное. Никто больше в результате несчастного случая не пострадал.

Как сообщают французские СМИ, на той же горке уже случался подобный инцидент. В 2009 году во время отдыха на Формуле 1 тоже погибла женщина.