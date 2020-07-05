30 взрослых пять детей очаговый район Республики Алтай продолжает наращивать число заболевших COVID-19

2 июля в Республике Алтай было выявлено 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего зараженных по-прежнему в Кош-Агачском районе и Горно-Алтайске. При этом среди заболевших довольно много детей, следует из сообщения оперштаба региона.

По данным республиканских властей, коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у 11 жителей Горно-Алтайска, включая двоих детей; у пяти жителей Майминского района и женщины, прибывшей в Майминский район из другого региона; у двух жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Чемальского района; жителя Усть-Канского района и жителя другого региона, прибывшего на работу вахтовым методом в Турочакский район. 27 из 35 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В шести случаях диагностированы симптомы заболевания.

С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 810 случаев заболевания, в том числе 449 – в Кош-Агачском районе, 178 – в Горно-Алтайске, 62 – в Майминском районе, 37 – в Турочакском районе, 31 – в Улаганском районе, 16 – в Онгудайском районе, 13 – в Шебалинском районе, 12 – в Усть-Коксинском районе, шесть – в Чемальском районе, пять – в Усть-Канском районе, один – в Чойском районе. Ранее в регионе был зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом.

При этом выздоровели 15 пациентов из Горно-Алтайска и Кош-Агачского района. По данным на утро 3 июля, 333 человека выписаны из медучреждений. За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 38 133 человека. Под медицинским наблюдением в регионе находится 745 человек.