«Стаціонари заповнені наполовину, причин для паніки – немає», – керівник волинської обласної лікарні

Уже три з половиною місяці медичні заклади Волині тримають оборону в протистоянні з епідемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, що її спричиняє коронавірус SARS-CoV-2. Ситуація із кількістю хворих в державі свідчить про те, що епідемія тільки-но розпочалася, тому система охорони здоров’я потребує неабиякої підтримки. Тим часом лікувальні заклади області забезпечуються усім необхідним й продовжують надавати допомогу хворим.

Як відомо, базовою медичною установою у боротьбі із недугою визначена Волинська обласна клінічна лікарня. Важких хворих приймають у корпусі ВОКЛ в Боголюбах, що поблизу Луцька.

Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини виконувач обов’язків директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар, медичний заклад забезпечений усім необхідним: і ліками, і засобами захисту. Проте хворих нині чимало.

«На початку тижня мали 57 хворих: вкрай непростих, з патологіями. Складність була зумовлена тим, що понад 40 пацієнтів потребували кисневої підтримки, а кількість кисневих точок обмежена. На кінець тижня вдалося велику кількість пацієнтів виписати, тому дещо розвантажились», – зазначає головлікар.

«Зараз на кисні перебуває 22 особи, на апаратах штучної вентиляції легенів – двоє людей, ще 39 пацієнтів перебувають на лікуванні. У порівнянні з тією кількістю хворих, що була на початку тижня, ми входимо в спокійнішу фазу», – коментує Олександр Дудар.

Останнім часом Волинь стабільно входить в п’ятірку областей, де фіксуються антирекорди за кількістю хворих. Керівник обласної лікарні пояснює це тим, що останнім часом збільшили кількість тестувань. Черг на тестування, з його слів, немає. На початках доводилося чекати результатів по кілька днів, тому картина захворюваності була дещо спотвореною:

«Що стосується нашого інфекційного госпіталю. Якщо ми отримали приріст кількості хворих, то хвилю пацієнтів з важкими формами слід очікувати за тижні півтора-два. Сподіваємось, що нововиявлені пацієнти будуть безсимптомними або перенесуть хворобу в легкій формі».

Приводів для паніки, зі слів Олександра Дударя, немає. Проте подальший перебіг поширення хвороби залежить від самих людей.

«Ми справляємось. Стаціонари завантажені наполовину, резерви маємо. Приводів для паніки немає, але все залежить від того, як люди будуть поводити себе в громадських місцях, чи дотримуватимуться соціальної дистанції, чи користуватимуться антисептиками, чи носитимуть маски», – наголосив лікар.

Станом на 3 липня на рахунки Волинської обласної лікарні уже надійшло 40 млн 269 тисяч гривень зі 120 мільйонів, які виділили депутати Луцької міської та Волинської обласної рад.

З цієї суми 20 мільйонів передбачили на придбання медичного обладнання, ще 18 млн 700 тис. грн – на закупівлю фармацевтичної продукції та виробів медичного призначення, 1 млн 276 тис. грн – на перевезення медпрацівників, 293 тис. грн – на харчування медичного персоналу.