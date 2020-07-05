«Рубин» с минимальным счетом одержал победу над «Оренбургом»

Казанский «Рубин» в сегодняшнем матче 26-го тура чемпионата России на своем поле со счетом 1:0 одержал победу над «Оренбургом».

Гости приехали в Казань в усеченном составе — из-за коронавируса клуб смог заявить на этот матч всего 15 футболистов.

Единственный гол забил Денис Макаров, отличившийся на 67-й минуте. За 10 минут до этого он вышел на поле, заменив Зурико Давиташвили.

Для Макарова этот гол стал дебютным в РПЛ: до этого футболист провел шесть официальных матчей за «Рубин». Примечательно, что свой первый мяч в премьер-лиге футболист забил в ворота команды, с которой началась его профессиональная карьера. За основу «Оренбурга» он сыграть не успел, но выступал за молодежную команду оренбуржцев и за дубль, выступавший в ПФЛ.

Очень быстро «Оренбург» сравнял счет после подачи штрафного, но линейный арбитр зафиксировал в моменте офсайд, отменив взятие ворот.

После этой победы «Рубин» поднялся на 12-е место, набрав 30 очков.

Следующий матч казанский клуб также проведет дома. Игра 27-го тура против «Краснодара» состоится 9 июля на «Ак Барс Арене» и начнется в 20:30 мск.