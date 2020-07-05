Трампа обвинили в поддержке Путина

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Yuri Gripas/Reuters

Реакция президента США Дональда Трампа на сведения о «связи» России и радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане показала, что Трамп поддерживает российского лидера Владимира Путина, а не американские войска, заявила бывший посол США в ООН и экс-советник президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. Об этом сообщает The Hill.

«Теперь мы знаем, что, даже когда речь идет о крови американских военнослужащих, этот президент выбирает Путина, а не наши войска», — отметила Райс.

Кроме того, все действия Трампа с момента его избрания главой государства приносили выгоду России, считает Райс.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России)* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Президент США Дональд Трамп сказал, что никто не проинформировал его о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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