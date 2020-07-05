Процесс съемки обращения Путина попал на видео

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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России, 30 июня 2020 года

Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео. Запись опубликовал журналист Павел Зарубин на своей странице в Instagram.

В опубликованном журналистом анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» видно, что обращение президента снималось в специальном белом павильоне, установленном у памятника погибшим солдатам под Ржевом.

Президент России обратился к гражданам перед основным днем голосования по вопросу о принятии поправок к Конституции страны.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Редчайшие кадры с другой стороны камеры — в воскресенье после 22.00 на телеканале «Россия» #москвакремльпутин #путин #россия1 #павелзарубин #россия24 #tvrussia #вести24 Публикация от Павел Зарубин (@zarubinreporter) 4 Июл 2020 в 12:10 PDT

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