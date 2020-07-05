Могут быть жертвы: ЛНА уничтожила турецкую технику в Ливии

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Военный обозреватель/Telegram

Ливийская национальная армия уничтожила размещенную на стратегически важной авиабазе военную технику Турции, сообщают СМИ. Накануне стало известно о намерении Анкары открыто принимать участие в ливийском конфликте. Она выступает на стороне Правительства национального согласия и нередко вступает в конфликты с Францией по вопросу Ливии.

Военная авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара минувшей ночью атаковала стратегически важную авиабазу Эль-Ватыя, расположенную в 100 км к юго-западу от Триполи. ЛНА уничтожила, в том числе, размещенные на авиабазе турецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk и радиолокационные системы и комплексы РЭБ KORAL, сообщил ТАСС ливийский военный источник.

В то же время собеседник агентства уточнил, что налеты произошли, после того как Ливию покинули находившиеся с визитом по приглашению Правительства национального согласия (ПНС) министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер.

Источник допустил, что в результате бомбардировок среди турецких военных могут быть погибшие и раненые.

Ливийскую авиабазу с турецкими ЗРК показали на снимке со спутника, такое фото опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель». Отмечается, что на Эль-Ватыя также будет развернута главная база турецких войск, которые поддерживают силы Правительства национального согласия (ПНС).

Накануне телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что Анкара открыто примет участие в урегулировании конфликта в Ливии после того, как ПНС во главе с Фаизом Сарраджем заключило оборонное соглашение с турецкой стороной. Документ был подписан в Триполи во время визита турецких министра обороны и главы Генштаба вооруженных сил. В соответствии с новым договором, Турция получает право разместить на территории Ливии свою военную базу. Всем турецким военнослужащим будет предоставлен дипломатический статус.

Советники и военные из Турции также получат иммунитет от судебного преследования, а у Анкары будут законные полномочия защищать ПНС. Благодаря соглашению, Турции разрешено участвовать в формировании нового военно-разведывательного агентства, а также охранных структур для турецких компаний, расположенных в Ливии. Как сообщают СМИ, в ближайшее время Анкара существенно увеличит свои боевые возможности в арабской стране.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи — он правил страной с 1969 года. На данный момент в стране царит двоевластие: на востоке, в городе Тобрук, располагается парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, а на западе, в Триполи, — правительство национального согласия.

ПНС активно пользуется поддержкой со стороны Турции.

В конце прошлого года Анкара и ПНС утвердили подписанный в ноябре меморандум о военном сотрудничестве и о взаимопонимании по морским зонам. Согласно этому документу, Турция может в любой момент по просьбе Сарраджа ввести в Ливию войска.

На стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, а Франция и ОАЭ — ее неофициальные союзники. К слову, Франция и Турция регулярно обмениваются обвинениями в сторону друг друга из-за действий в Ливии. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что действия Парижа способствуют усилению присутствия и влияния России в Ливии, передавал турецкий телеканал NTV.

«НАТО видит в России угрозу, а Франция своими действиями пытается усилить влияние и присутствие России в Ливии», – говорил Чавушоглу. Министр также обвинил Францию в поставках оружия армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

При этом представитель правящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что преступления сторонников ЛНА совершались в Ливии с ведома Парижа. По его словам, критика Франции в адрес Турции направлена на отведение внимания от действий Хафтара.

Сам президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что позиция Турции несовместима со статусом страны НАТО.

4 апреля прошлого года Хафтар развернул наступление на Триполи. При поддержке Анкары ПНС смогло вернуть под свой контроль ряд захваченных ЛНА территорий. В частности, в мае формирования ПНС заняли Эль-Ватыю, покинутую силами Хафтара. Позже стало известно, что Турция обсуждает с кабмином в Триполи возможность использования ливийских военных баз, в том числе Эль-Ватыю и военно-морскую базу в Мисурате в 200 км к востоку от Триполи.

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