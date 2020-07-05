«Рассказываете через губу, кто как живет в стране»: Соловьев высмеял Боню

Телеведущего рассмешили слова экс-участницы «Дома-2» о России.

40-летняя светская дива Виктория Боня стала гостьей прямого эфира телеведущего Владимира Соловьева, о чем, скорее всего, быстро пожалела. Ведущий шоу «Соловьев.Live» прошелся по звезде «Дома-2», начиная с ее рассуждений о жизни в России, заканчивая внешними данными. Так, в разговоре Виктория упомянула своих родителей, которые зарабатывали на жизнь честным трудном (мать Бони — медсестра, а отец — шахтер) и добавила, что помогает им деньгами.

«На их пенсию вы бы не прожили и дня!», — заявила Виктория Соловьеву, но не смогла дать четкий ответ, сколько же получают родители от государства.

Владимир порекомендовал своей гостье не говорить о тяжелой доле россиян, находясь в Монако. Тем более, как отметил телеведущий, Виктории ничего не известно о тяжелой работе.

«В этом ваша большая проблема: вы рассуждаете о жизни людей, о которых ничего не знаете. Вы находитесь на южном берегу Франции и через губу рассуждаете о том, кто и как живет в стране, не обладая конкретной информацией, ничего не зная и не понимая», — объяснил Боне Владимир Соловьев.

Также журналист не смог обойти стороной и внешность Бони. В своих эфирах он неоднократно шутил над ненатуральной красотой телезвезды. Телеведущий считает, что экс-участница «Дома-2» однажды пришла к пластическому хирургу с фото Анджелиной Джоли, но такой же известной, как голливудская актриса, так и не стала. В прямом эфире Соловьев вновь посмеялся над словами Бони о том, что она ни разу не делала уколы ботокса.

«У вас нарушения мимики и речи. Ну, хорошо, вы называете это не операцией, а вкачиваниями, уколами. Но укольчики-то делаем?», — иронично заметил телеведущий.

Впрочем, звезда «Дома-2» не растерялась и пригласила телеведущего на свой мастер-класс с упражнениями для лица. Соловьев заявил, что гордится своим вторым подбородком и всегда пользовался популярностью у женщин.

Ранее Виктория Боня оправдалась за свои слова о «нищебродах и алкоголиках».

Также она откровенно рассказала о загадочной болезни своего бывшего мужа.