«В Турции планируется ввести для соцсетей штрафы до 50 млн евро»

В своей статье для Hürriyet он напоминает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что будет настаивать на планах правительства ввести правила контроля за платформами социальных сетей или вовсе закрыть их. Это случилось после того как он заявил, что его семья оскорбили в интернете.

Facebook, Instagram, TikTok и другие социальные медиа-гиганты, такие как Facebook, YouTube, Twitter, TikTok и другие, должны назначить законного представителя в Турции, к которому суды могут обратиться с запросами об удалении контента или предоставлении личности пользователей, сообщили ранее местные СМИ. Это требование также означало бы, что они могли бы нести финансовую ответственность и платить налоги в Турции.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана стремится эффективно покончить с анонимностью на платформах социальных сетей, а сайты социальных сетей, как ожидается, будут внедрять системы подтверждения идентификаторов своих пользователей, отмечается в статье.

Согласно законопроекту, эти платформы также должны хранить свои турецкие пользовательские данные в Турции.

«Информация о людях, которые делятся онлайн-контентом, признанным незаконным, будет предоставляться социальными сетями в случае, если этого потребует суд», — указывает Сельви, известный своими тесными связями с ПСР.

Между тем, законопроект повлечёт за собой значительные штрафы, если они не выполнят требования турецкого правительства. Согласно ему наложение штрафов может достигать 50 млн евро для социальных медиа-компаний, которые не могут быстро удалить ненавистнические высказывания и другой незаконный контент со своих платформ.

Согласно предлагаемому закону, любой незаконный контент должен быть удалён компаниями социальных сетей в течение 24 часов, аналогично немецким законам по этому вопросу, подчёркивают СМИ.

Эрдоган добивается скорейшего принятия закона, фактически до парламентских каникул 15 июля, в годовщину неудавшейся попытки государственного переворота в 2016 году, сообщает Сельви.

«Ожидается, что положение о социальных сетях будет немедленно внесено в парламент и введено в действие до 15 июля», — заключает он.