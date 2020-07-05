Путин поздравил Трампа с днем независимости телеграммой, а СМИ очаровала Мелания

Президент России Владимир Путин направил своему «заокеанскому партнеру» Дональду Трампу поздравительную телеграмму в честь Дня независимости США. который отмечается уже в 244 раз.

Владимир Путин и Дональд Трамп.

kremlin.ru

Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Текст телеграммы не раскрывается, также его нельзя найти на сайте президента РФ. Но думается, главе российского государства было что сказать американскому коллеге в связи с годовщиной принятия в Америке знаменитой Декларации независимости от 4 июля 1776 года. Особенно после того, как в России 1 июля были приняты всенародно поправки в Конституцию РФ.

Кстати, нигде не сообщалось, поздравил ли Трамп своего коллегу Путина с этой победой. Этот важный щтрих международной дипломатии остался за кадром.

В честь праздничного дня в США провели воздушный парад военной техники, на котором первая леди Америки Мелания Трамп блеснула своим костюмом. Это стало главной новостью многих американских СМИ.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.