Вест-пойнтская мафия с главарями в правительстве США

Такие понятия как сицилийская мафия или ирландская мафия в США давно вошло в сознание американских обывателей, поскольку история этих группировок длится почти полтора столетия. Но в последние годы в США стал употребляться новый устойчивый термин — Вест-Пойнтская, который относится не к криминальным кланам и преступным группировкам, а к правительству США.

Точнее, определенному сегменту этого правительства. Вест-Пойнтской эта мафия является потому, что ее «главари» когда то все вместе учились в военной академии США Вест-Пойнт.

Впервые эта концепция появилась в 2017 г., когда вышла в свет книга West Point Mafia Revealed двух авторов — Питера Аммона и Патины Томпсон, которые и ввели эту концепцию в новейший политологический словарь.Они указывают, что вместо того, чтобы служить идеалам США, эти люди создали сеть влияния и управления, а теперь, когда некоторые из них достигли высот политического Олимпа США, они подтягивают к себе своих одноклассников и сокурсников, чтобы вместе править исходя из собственного и довольно специфического видения политических процессов и демократии. Действительно, карьера многих этих людей удивительным образом взаимосвязана.

С 2018 г. термин стал устойчивым мемом, поскольку опасения, выдвинутые в книге, подтвердились.

Итак, берем выпуск военной академии 1986 г.

Главой Вест-Пойнтского клана может считаться Майк Помпео, который прошел путь от командующего танковым батальоном в Германии и конгрессмена до главы ЦРУ и Государственного секретаря. В академии он был лучшим учеником и неформальным лидером среди студентов.

Следующим идет его сокурсник министр обороны Марк Эспер. Он также был кадровым военным, а потом занимался продажей вооружений. С 2017 по 2019 гг. возглавлял пост секретаря Армии США, а с 2019 г. назначен Трампом на должность министра обороны.

Еше один одноклассник Ульрих Брехбул сейчас является советником в Госдепартаменте США. И его протянул туда Майк Помпео, вместе с которым они учредили компанию Thayer Aerospace. Брехбул также был президентом и управляющим компании Migratec Inc., исполнительным директором адвокатской конторы Chamberlin Edmonds and Associates Inc., связанной с медицинскими услугами, руководителем Appenzeller Point, LLC и председателем Avadyne Health. Интересно, что только последняя организация из этого списка работает в США более 50 лет, а остальные больше похожи на пирамиды и фирмы-однодневки. Похоже, что в Госдепартаменте он занимается подобной оптимизацией различных направлений.Брехбул также был замешан в скандале по утечке данных, связанных с вмешательством американских дипломатов — представителей Демократической партии во внутренние дела Украины.

Следующий выпускник Вест-поинтской академии — Брайан Булатао. Он также работал в Thayer Aerospace и нескольких частных компаниях, занимающихся менеджментом и инвестициями. Когда в 2017 г. Помпео занял пост главы ЦРУ, он сразу же взял себе в советники Булатао, а потом и вовсе дал ему должность главного операционного директора, которая раньше называлась исполнительный директор. В Госдепартаменте он является заместителем государственного секретаря по управлению, то есть ведает вопросами бюджета и недвижимости, в тоже время являясь главным советником.

Еще один их старый приятель по учебе в Вест-Пойнт — Марк Грин, который является сенатором от штата Теннеси и защищает позицию Дональда Трампа в комитете по реформам. Грин был выдвинут на должность секретаря Армии США, однако из-за скандала, который устроили демократы (они припомнили, что Грин не политкорректно высказывался о сексуальных меньшинствах и мусульманах) в мае 2017 г. он снял свою кандидатуру.

Наконец, лоббист Дэвид Урбан, который является одновременно политическим комментатором канала CNN. В 2016 г. он был советником Трампа и провел успешную кампанию в Пенсильвании. Сейчас он возглавляет комиссию по военным памятникам и является доверенным лицом президента в предвыборной кампании 2020 г.

Урбан ранее свел Помпео с нужными людьми, когда тот пришел в Конгресс.

А вот еще несколько звездных выпускников 1986 года, которые продолжают карьеру профессиональных военных — заместитель главы командования Армии США генерал Джозеф Мартин, командующий объединенными сухопутными силами НАТО генерал Дж. Томпсон, глава Национальной гвардии США Дэн Хокасон, генерал-майор Робин Фонтез (занимается вопросами вывода войск из Афганистана), директор по проведению миротворческих и стабилизационных операций Патрик Антониетти.

Примечательным кадром является генерал лейтенант Эрик Уисли, являющийся заместителем Фьючерсного командования вооруженных сил США, которое занимается модернизацией и разработкой новых стратегий. В Вест-Пойнт он поступил, наслушавшись страшилок Рональда Рейгана о подготовке военных действий СССР против США. Его фобии до сих пор живы, но только трансформировались под образы России и Китая.

Безусловно, эти большие политики не забывают помогать своим старым. Директор сети магазинов 7-Eleven Джо деПинто, который тоже учился в то же время в Вест-Пойнт, в одном из интервью признался, что он «теперь спит лучше, поскольку эти ребята на нынешних местах». Кстати, эта сеть является клиентом Thayer Leader Development Group. А ее основатель и директор Рик Миникоцци, конечно же, тоже из выпуска 1986 г. Джо деПинто не скрывает, что до сих пор все они помогают друг другу, поскольку «у них был дружный класс».

Эта дружба в других странах могла бы быть названа не иначе как коррупция. Но только не в США, где лоббизм официально разрешен законом. Хотя такие связи вызывают недовольство даже у самих Вест-пойнтцев.

В своей статье бывший преподаватель истории в Вест-Пойнтской академии и военный стратег Дэнни Сьюрсен пишет, что эта небольшая когорта людей имеет рычаги влияния от Конгресса до K Street — квартала в Вашинтоне, где размещены лоббистские компании, которые выполняют любые желания — от дискредитации политиков до государственных переворотов в других странах. Поэтому девиз выпуска 1986 г. «Мужество никогда не уходит» для этих людей имеет несколько иное значение.

Издание Politico подтверждает, что «Вест-поинтская мафия представляет собой исключительно мощный круг на высших уровнях управления. Они консультируются друг с другом по государственным вопросам, а также опираются друг на друга в более интимных вопросах, на неофициальных обедах и встречах в Вашингтоне со своими супругами».

Кстати, сами «мафиози» нисколько не скрывают своих связей и также в шутку называют себя «Вест-поинтской мафией». И накануне предстоящих президентских выборов в США сведения об этой сети дадут лучшую ситуационную осведомленность.

Леонид Савин