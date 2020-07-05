Как в СССР в 1960-е власть готовилась к встрече с инопланетянами

В 1963 году в Ленинграде был поставлен балет «Далёкая планета». В нём рассказывалось о путешествии землян на другую планету и о её покорении. Чуть позже появилось официальное мнение цензоров о балете. В нём осуждалось потребительское отношение к инопланетянам.Цензор писал: «Идеологи империализма утверждают идею враждебности цивилизаций Вселенной, говорят о войне миров, о том, что в космосе отношения между цивилизациями будут устанавливаться силой. Мы отвергаем эту концепцию, мы говорим, что цивилизации протянут друг другу руки братской помощи. Инопланетяне встретят землянина по-братски».Главной мировой темой остаётся коронавирус. Человечество оказалось не готово к пандемии, и потому возник закономерный вопрос – а как мы реагировали бы на трагедию большего масштаба? К падению астероида, ограниченной ядерной войне? Или к встрече с инопланетянами? И дело не в технической подготовке к таким событиям, а в отсутствии у человечества мышления планетарного уровня.На подобный вопрос – о реакции человечества на встречу с внеземными цивилизациями – в 1960-е, с открытием эры космических полётов, в том же СССР пытались дать ответ.В 1962 году Борис Майзель и Константин Сергеев начали работу над балетом «Далёкая планета». Первое представление, разумеется, прошло 12 апреля 1963 года в Кировском театре в Ленинграде. Балет был интересен ещё и тем, что впервые «в партитуру балета введены электроинструменты. Тезисно партитура «Далёкой планеты» звучала так: «Действующие лица: Человек. Земля. Планета. Солнечные лучи. Волны. Туман. Метеориты. Юноши.Мечта Человека осуществилась, он может летать к Далёкой планете. Но Человек – сын Земли, и Земля как добрая мать заботится о Человеке. Она предвидит опасности и трудности, которые возникнут перед её смелым сыном в полете. Земля пытается удержать Человека от рискованного шага. Но Человек непреклонен. Земля благословляет своего сына на подвиг.Человек взлетает в космос.Он достигает Далёкой планеты, но планета не допускает смельчака к своим тайнам. Преграждая путь Человеку, она посылает навстречу ему вихри, ослепительные лучи счета, туманы, метеоритные дожди. Однако стихийные силы не могут остановить героя космоса.Он побеждает природу. Далёкая планета покорена Человеком. Подобно Прометею, Человек овладевает лучом – символом новых познаний, ключом к тайнам Вселенной.Человек возвращается на Землю, чтобы отдать то, что познал, людям. Земля ласково встречает своего отважного сына. Человек передаёт Земле луч – драгоценный дар Далёкой планеты, торжествуя победу над тем, что ещё вчера было непознанным. Почти сразу после премьеры балеты цензор Липатов 30 апреля 1963 года пишет «рецензию» на спектакль. Фактически в этой записке отражена официальная позиция советской власти на контакт с внеземными цивилизациями:

«Начальнику Леноблгорлита тов. Арсеньеву Ю. М. от старшего цензора Липатова В.Ф.Театр оперы и балета им. С.М.Кирова поставил балет «Далёкая планета». Либретто балета, написанное народным артистом СССР Н.М.Сергеевым, слабо в идейном отношении. Непонятна роль Земли. Как следует понимать этот образ? Земля — это не символ косной силы, инертной планеты, которая силой притяжения препятствует человеку покинуть её пределы. Нет, это символ человеческой цивилизации, она как мать тревожится за судьбу своего сына, которого в полёте ждут опасности. Но почему Земля старается его удержать, не пустить его в полёт? Непонятно. Мы знаем, что полёт в космос — это не стремление одиночек, а сознательный целенаправленный акт, подготовленный обществом. Общество посылает своих сынов в космос.Идёт борьба Человека с Далёкой планетой, планета покорена, побеждена, завоёвана. Эта интерпретация покорённости утверждается спектаклем. Там побеждённая Человеком Далёкая планета, как полонянка, склоняется ниц к его стопам. И в этом серьёзный идейный просчёт либретто. Да, мы знаем, что идеологи империализма утверждают идею враждебности цивилизаций Вселенной, говорят о войне миров, о том, что в космосе отношения между цивилизациями будут устанавливаться силой. Мы отвергаем эту концепцию, мы говорим, что цивилизации протянут друг другу руки братской помощи, и если человек Земли достигнет планеты с иной, более высокой цивилизацией, его встретят по-братски, ему не придётся вести борьбу за овладение «лучом-символом новых знаний», не придётся покорять другие народы, ему дадут этот «луч». Человек на Далёкой планете борется, побеждает, завоёвывает красавицу. Покорная, она склоняется перед ним. Казалось бы, гостью, которая отдала «луч-символ новых знаний», должны были бы радостно встретить, отблагодарить, но её встречают враждебно. Человек встревожен, испуган, недоволен, он старается избавиться от ненужной гостьи и буквально выгоняет её, выбрасывает. Откуда, почему у Человека такое потребительское, негуманное, никак не вяжущееся с нормами коммунистической морали отношение к женщине с другой планеты?Либретто спектакля не было предварительно представлено в Горлит, поэтому у нас не было возможности указать на его идейные просчёты. Считаю, что либретто нуждается в исправлении».В итоге балет «Далёкая планета» был выпущен ещё несколько раз и снят с показа. Насколько известно, он не ставился и в наши дни.