Медведица Барнаульского зоопарка после голосования Конституции развалила часть фасада городского здания

1 июля приключения медведицы Глаши из Барнаульского зоопарка, которая до этого побывала на избирательном участке и навела там «порядок», не закончились. После «внесения поправок» она прогулялась по Индустриальному району города и взялась крушить фасад одного из зданий. Данную информацию директор зоопарка, депутат АКЗС от «Единой России» Сергей Писарев подтвердил в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» Он также опубликовал видеозапись с проделками своей питомицы, отметив, что укладка плитки оставляет желать лучшего. Между тем о ремонте за счет депутата речь пока не идет.

По словам Сергея Писарева, инцидент произошел в Индустриальном районе Барнаула, однако точный адрес объекта он назвать отказался. Депутат-единоросс пояснил, что здание не новое, и быть может, ранее ремонт был и проведен качественно, но по прошествии времени плитка начала отходить от фасада. На записи видно, как медведица заметила щель и не упустила возможности подцепить отстающие куски. В результате несколько плиток отвалились от стены. Даже после попытки сотрудника зоопарка усмирить животное, Глаша не сдалась и прошла по периметру здания, проинспектировав остальную кладку. Писарев в свою очередь отметил, что ему неизвестно, кто будет ремонтировать этот объект, но выразил надежду, что ему этого делать не придется.

Напомним, 1 июля в день голосования по поправкам к Конституции РФ на одном из избирательных участков Барнаула, возле гимназии № 42, появилась необычная «гражданка». Сотрудники Барнаульского зоопарка пришли отдать свои голоса в сопровождении медведицы Глаши, сообщили в алтайском реготделении «Единой России». Она прошлась на поводке по улице, забралась на стул перед сотрудницей УИКа, навела «порядок» у нее на столе, разбросав все бумаги, и ретировалась. Та в свою очередь осталась обескуражена поведением гостьи, но виду старалась не подавать. По имеющимся сведениям, заявлений о нарушении порядка в ответ не последовало, возможно, потому что все происходило под патронажем «партии власти».