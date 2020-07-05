Назван позволяющий замедлить старение продукт

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Брокколи может предотвратить развитие возрастных болезней. Об этом сообщает Chenge.

Отмечается, что в этом овоще содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин и много сульфорафона, который способен замедлить процессы старения.

Кроме того, брокколи полезно употреблять людям, страдающим от диабета, так как этот овощ помогает контролировать уровень глюкозы в крови, снижает уровень «плохого» холестерина и триглицеридов.

Также данный продукт способствует уменьшению риска инфаркта и поддержанию нормального функционирования кишечника.

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