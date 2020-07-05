Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды в республике и в Казани. Об этом сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

По прогнозу синоптиков, вечером 5 июля, ночью, днем и вечером 6 июля местами на территории Татарстана ожидается сильный дождь, гроза и град. При грозе ветер усилится до 15−20 м/с, локально будет шквал до 23 м/с.

В Казани ночью и днем 6 июля местами также прогнозируется гроза, при грозе кратковременные усиления юго-западного ветра до 16−21 м/с, днем локально град.

В целом в предстоящие сутки в Татарстане будет переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит +16.+21˚, днем — +28.+33˚. В Казани ночью — +18.+20˚, днем — +30.+32˚.