В российского футболиста попала молния во время тренировки

Игрока ввели в искусственную кому.

О необычном ЧП сообщает 5 июля РИА Новости со ссылкой на генерального директора подмосковной футбольной команды «Знамя труда» Игоря Майорова. В одного из игроков, 16-летнего вратаря Ивана Заборовского, ударила молния.

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Майоров сообщил о том что пострадавшему была немедленно оказана медицинская помощь. Его отправили в больницу в Люберцах на вертолете. «Сейчас он находится в искусственной коме, не знаю, для чего его туда ввели», — отметил Майоров. Функционер добавил, что в скором времени игрока должны будут вывести из комы.

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Во время тренировки была хорошая погода, сухая и тот факт что в голкипера попала молния Майоров очень удивил. «Была бы гроза или хотя бы ливень, конечно, мы бы остановили тренировку», — заключил он. В клубе выразили надежду, что с игроком все будет хорошо.

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«Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). «Надеемся, что все плохое обойдет его стороной», — говорится в сообщении в соцсети команды, посвященном Заборовскому.

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