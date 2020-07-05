Обозреватель: Турция попала в порочный круг COVID-19

Об этом он пишет в статье для Hürriyet.

Эргин отмечает, что Турция вступила в тревожную фазу борьбы с пандемией. С одной стороны, страна вступила в период «нормализации» в июне и ослабила многие меры, призванные остановить распространение болезни после того, как число инфекций, казалось бы, было взято под контроль.

С другой стороны, Турция потеряла некоторые позиции в борьбе с этой болезнью с июня, когда в понедельник было объявлено о почти 1 тыс. 400 новых выявленных случаев, добавляет журналист.

Вместе с тем Мехмет Джейхан, эксперт по детским инфекционным заболеваниям в университете Хаджеттепе и член Научного комитета Турции по коронавирусу, сказал Эргину, что в данный момент необходимо сделать больше, чтобы остановить распространение вируса, и что нормализация приводит к непредсказуемым последствиям.

«Нормализация действительно оказала негативное влияние сильнее, чем ожидалось. <…> Если мы продолжим наблюдать снижение смертности и количества случаев заболевания на этом уровне, то за короткое время снизить количество инфекций не удастся. Мы определённо должны принять дополнительные меры как можно скорее», — заявил эксперт.

Но вместо того, чтобы вернуться к строгой изоляции или карантину, Джейхан призывает к целевым мерам, таким как дальнейшее регулирование рабочего времени, снижение плотности общественного транспорта, введение ограничений количества людей в местах сбора людей, увеличение тестов для людей, работающих в высоко подверженных воздействию профессий, и выделение специальных часов в магазинах и банках для использования людьми старше 65 лет.

Джейхан также подчеркнул, что без новых шагов и мер будет трудно выйти из порочного круга, в котором оказалась Турция.

«Мы должны это сделать. Иначе эти цифры не упадут сами по себе», — заявил он.