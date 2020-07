Вест-пойнтская мафия с главарями в правительстве США

Такие понятия как сицилийская мафия или ирландская мафия в США давно вошло в сознание американских обывателей, поскольку история этих группировок длится почти полтора столетия. Но в последние годы в США стал употребляться новый устойчивый термин — Вест-Пойнтская, который относится не к криминальным кланам и преступным группировкам, а к правительству США.Точнее, определенному сегменту этого правительства. Вест-Пойнтской эта мафия является потому, что ее «главари» когда то все вместе учились в военной академии США Вест-Пойнт.Впервые эта концепция появилась в 2017 г., когда вышла в свет книга West Point Mafia Revealed двух авторов — Питера Аммона и Патины Томпсон, которые и ввели эту концепцию в новейший политологический словарь.Они указывают, что вместо того, чтобы служить идеалам США, эти люди создали сеть влияния и управления, а теперь, когда некоторые из них достигли высот политического Олимпа США, они подтягивают к себе своих одноклассников и сокурсников, чтобы вместе править исходя из собственного и довольно специфического видения политических процессов и демократии. Действительно, карьера многих этих людей удивительным образом взаимосвязана.С 2018 г. термин стал устойчивым мемом, поскольку опасения, выдвинутые в книге, подтвердились.Итак, берем выпуск военной академии 1986 г.Главой Вест-Пойнтского клана может считаться Майк Помпео, который прошел путь от командующего танковым батальоном в Германии и конгрессмена до главы ЦРУ и Государственного секретаря. В академии он был лучшим учеником и неформальным лидером среди студентов.Следующим идет его сокурсник министр обороны Марк Эспер. Он также был кадровым военным, а потом занимался продажей вооружений. С 2017 по 2019 гг. возглавлял пост секретаря Армии США, а с 2019 г. назначен Трампом на должность министра обороны. Еше один одноклассник Ульрих Брехбул сейчас является советником в Госдепартаменте США. И его протянул туда Майк Помпео, вместе с которым они учредили компанию Thayer Aerospace. Брехбул также был президентом и управляющим компании Migratec Inc., исполнительным директором адвокатской конторы Chamberlin Edmonds and Associates Inc., связанной с медицинскими услугами, руководителем Appenzeller Point, LLC и председателем Avadyne Health. Интересно, что только последняя организация из этого списка работает в США более 50 лет, а остальные больше похожи на пирамиды и фирмы-однодневки. Похоже, что в Госдепартаменте он занимается подобной оптимизацией различных направлений.Брехбул также был замешан в скандале по утечке данных, связанных с вмешательством американских дипломатов — представителей Демократической партии во внутренние дела Украины.Следующий выпускник Вест-поинтской академии — Брайан Булатао. Он также работал в Thayer Aerospace и нескольких частных компаниях, занимающихся менеджментом и инвестициями. Когда в 2017 г. Помпео занял пост главы ЦРУ, он сразу же взял себе в советники Булатао, а потом и вовсе дал ему должность главного операционного директора, которая раньше называлась исполнительный директор. В Госдепартаменте он является заместителем государственного секретаря по управлению, то есть ведает вопросами бюджета и недвижимости, в тоже время являясь главным советником.

Еще один их старый приятель по учебе в Вест-Пойнт — Марк Грин, который является сенатором от штата Теннеси и защищает позицию Дональда Трампа в комитете по реформам. Грин был выдвинут на должность секретаря Армии США, однако из-за скандала, который устроили демократы (они припомнили, что Грин не политкорректно высказывался о сексуальных меньшинствах и мусульманах) в мае 2017 г. он снял свою кандидатуру.Наконец, лоббист Дэвид Урбан, который является одновременно политическим комментатором канала CNN. В 2016 г. он был советником Трампа и провел успешную кампанию в Пенсильвании. Сейчас он возглавляет комиссию по военным памятникам и является доверенным лицом президента в предвыборной кампании 2020 г. Урбан ранее свел Помпео с нужными людьми, когда тот пришел в Конгресс.А вот еще несколько звездных выпускников 1986 года, которые продолжают карьеру профессиональных военных — заместитель главы командования Армии США генерал Джозеф Мартин, командующий объединенными сухопутными силами НАТО генерал Дж. Томпсон, глава Национальной гвардии США Дэн Хокасон, генерал-майор Робин Фонтез (занимается вопросами вывода войск из Афганистана), директор по проведению миротворческих и стабилизационных операций Патрик Антониетти.Примечательным кадром является генерал лейтенант Эрик Уисли, являющийся заместителем Фьючерсного командования вооруженных сил США, которое занимается модернизацией и разработкой новых стратегий. В Вест-Пойнт он поступил, наслушавшись страшилок Рональда Рейгана о подготовке военных действий СССР против США. Его фобии до сих пор живы, но только трансформировались под образы России и Китая.Безусловно, эти большие политики не забывают помогать своим старым. Директор сети магазинов 7-Eleven Джо деПинто, который тоже учился в то же время в Вест-Пойнт, в одном из интервью признался, что он «теперь спит лучше, поскольку эти ребята на нынешних местах». Кстати, эта сеть является клиентом Thayer Leader Development Group. А ее основатель и директор Рик Миникоцци, конечно же, тоже из выпуска 1986 г. Джо деПинто не скрывает, что до сих пор все они помогают друг другу, поскольку «у них был дружный класс».Эта дружба в других странах могла бы быть названа не иначе как коррупция. Но только не в США, где лоббизм официально разрешен законом. Хотя такие связи вызывают недовольство даже у самих Вест-пойнтцев.В своей статье бывший преподаватель истории в Вест-Пойнтской академии и военный стратег Дэнни Сьюрсен пишет, что эта небольшая когорта людей имеет рычаги влияния от Конгресса до K Street — квартала в Вашинтоне, где размещены лоббистские компании, которые выполняют любые желания — от дискредитации политиков до государственных переворотов в других странах. Поэтому девиз выпуска 1986 г. «Мужество никогда не уходит» для этих людей имеет несколько иное значение.Издание Politico подтверждает, что «Вест-поинтская мафия представляет собой исключительно мощный круг на высших уровнях управления. Они консультируются друг с другом по государственным вопросам, а также опираются друг на друга в более интимных вопросах, на неофициальных обедах и встречах в Вашингтоне со своими супругами».Кстати, сами «мафиози» нисколько не скрывают своих связей и также в шутку называют себя «Вест-поинтской мафией». И накануне предстоящих президентских выборов в США сведения об этой сети дадут лучшую ситуационную осведомленность.Леонид Савин