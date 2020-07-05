Новый мировой порядок в связи с COVID-19

В Европарламенте признают, что Евросоюзу после вспышки COVID-19 всё ещё предстоит определить для себя роль в новом мировом порядке, «в котором наряду с ним ведущую роль играют США, Китай и Россия». Об этом говорится в проекте доклада комитета по международным делам ЕП, с текстом которого ознакомился RT.

Согласно документу, в условиях геополитического соперничества ЕС необходимо будет вести более решительную внешнюю политику для защиты европейских интересов и ценностей в многостороннем мировом порядке. По мнению опрошенных RT экспертов, у ЕС и раньше были подобные стремления, однако именно сейчас мир становится всё более многополярным.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Евросоюзу предстоит определить свою роль в новом мировом порядке, в котором ведущую роль ещё «играют США, Китай и Россия». Такие выводы содержатся в черновом варианте доклада комитета по международным делам Европарламента. Документ, с текстом которого ознакомился RT, представляет собой проект резолюции.Так, согласно докладу, Европарламент сожалеет об отсутствии глобального лидерства и согласованных международных мер реагирования на начальных этапах кризиса COVID-19, а также о тенденции выбирать «изоляционистские решения», о сокрытии критически важной информации и проведении координируемых на государственном уровне кампаний по распространению дезинформации, из-за чего возникает недоверие и затрудняется международное сотрудничество.

«Европейский парламент отмечает геополитическое соперничество и напряжённость в период после вспышки COVID-19 и признаёт, что Евросоюзу всё ещё предстоит определить для себя роль в новом мировом порядке, в котором наряду с ним ведущую роль играют США, Китай и Россия», — говорится в документе.

В комитете ЕП предлагают, в частности, работать над коммуникационными стратегиями, бороться с дезинформацией, а также активнее поддерживать соседние государства, в особенности Западные Балканы. В докладе также говорится о необходимости для Евросоюза укрепить свои позиции в Африке и увеличить финансовую поддержку странам региона.

Кроме того, согласно документу, в условиях кризиса COVID-19 особенно важную роль теперь играют вооружённые силы.

«Европейский парламент признаёт потребность в пересмотре подхода ЕС в сфере безопасности и обороны, необходимом для развития стратегической автономности, а также в повышении готовности и устойчивости как в отношении гибридных угроз и технологий, отдаляющих военные действия от обычного формата, так и перед лицом будущего, в котором Россия и Китай действуют с большей решительностью», — отмечается в документе.

С учётом нового политического баланса и возможного ухудшения обстановки в сфере международной безопасности в период после вспышки COVID-19 оборонные бюджеты ЕС не подлежат сокращению, подчёркивают в комитете по международным делам.

Reuters

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ЕС стремился стать центром мировой политики и до вспышки COVID-19, считает руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.

«Если это заявление является как бы началом или предвестником каких-то конкретных внешнеполитических решений, каких-то новых программ, тогда это совсем другое дело. Тут возникает другая проблема — это то, что всё-таки курс определяет не Европарламент, а Еврокомиссия, а потому заявления евродепутатов ещё не значат, что какие-то их пожелания превратятся в конкретные политические меры ЕС и ЕК», — подчеркнул в разговоре с RT эксперт.

Обеспокоенность действиями других государств

Между тем в комитете Европарламента выразили свою озабоченность тем, что Соединённые Штаты недостаточно проявили своё лидерство в борьбе с COVID-19. Кроме того, выход страны из ВОЗ и других международных организаций также вызывает беспокойство в ЕС. Однако, как указывается в документе, в Европарламенте признают необходимость искать новые формы сотрудничества между ЕС и США, основанные на взаимном уважении.

По словам члена-корреспондента Академии военных наук политолога Сергея Судакова, подобные выводы евродепутатов касательно лидерства США абсолютно закономерны, так как Вашингтон уже не первый год выступает против ряда мировых организаций.

«США перестали действовать по правилам, а международная система и право стали для Америки просто звуком. Как следствие, мы становимся свидетелями того, что США научили весь мир играть по новым принципам: каждый сам за себя. Именно США вступили на путь войны с мировыми организациями. Им не понравилось в своё время ЮНЕСКО — они из него вышли. Потом им не понравилось участие в Международном уголовном суде — они из него вышли. Теперь и Всемирная организация здравоохранения их тоже не устраивает», — отметил эксперт.

Reuters

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Китай же, по мнению европарламентариев, после вспышки COVID-19 направил дипломатические усилия на укрепление своих позиций на международной арене. В то же время в документе Пекин обвиняется в политизировании своей гуманитарной помощи, а также в сокрытии информации, касающейся распространения вируса.

Между тем в ЕП предлагают вести диалог с Пекином, в то же время защищая европейские ценности.

Как отметил в беседе с RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, в действительности обвинения в адрес Китая необходимы ряду западных стран для защиты своих экономических интересов.

«По сути дела, Пекин сам заявлял о том, что в Китае было слишком позднее предупреждение о развитии эпидемии, но, с другой стороны, нужно учитывать, что никто ещё в декабре не мог предположить ни масштабов, ни форм развития ситуации, поэтому здесь обвинять их напрасно. Здесь есть другой момент: сейчас формируется активно антикитайская коалиция и США являются одним из её авторов. Для Соединённых Штатов очень важно, чтобы Европа не поддерживала китайских планов по восстановлению мировой экономики, так как Вашингтон сам хочет взять на себя эту функцию, поэтому сейчас Китай по периметру обкладывают обвинениями. В ближайшее время такое количество обвинений в сторону Китая будет только увеличиваться», — подчеркнул он.

Между тем в документе также звучат обвинения в адрес России. Так, Европарламент выражает «обеспокоенность в связи с организованными усилиями Российской Федерации, направленными на подрыв единства ЕС путём активизации кампаний по распространению дезинформации».

Подобные заявления и ранее звучали от западных официальных лиц. Так, в мае официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.

При этом Москва неоднократно опровергала подобные обвинения. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, подобные заявления являются «не просто беспочвенными, но и недопустимыми».

Формируется многополярный мир

В действительности сейчас мир становится всё более многополярным, считает руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.

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«США очень непросто даётся соперничество с Китаем, с Россией, и даже с Евросоюзом теперь всё чаще возникают какие-то трения. Видно, что оформляют то, о чём много раз говорили, что это многополярный мир, и США в этом мире являются только одним из центров. На сегодняшний день каждый из игроков не просто пытается утвердиться, а признаётся в качестве такого сильного соперника остальными игроками. В этом важное отличие от предыдущих этапов, когда каждый из игроков просто заявлял о том, что он видит себя вот таким вот, а при этом другие просто игнорировали», — заключил он.

О важности такого миропорядка неоднократно заявляли и российские официальные лица. Как ранее подчёркивал президент России Владимир Путин, упорное нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к росту напряжённости и подрыву стратегической стабильности.

«В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене мнениями, укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается современный мир. Его глобальная повестка сложная и противоречивая. Она наполнена большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами, ответы на которые могут и будут эффективными только при осознании этих угроз всем международным сообществом, при стремлении государств обсуждать и находить коллективные решения общих трудных проблем в быстро меняющемся мире», — подчеркнул он.

О важности осознавать реалии многополярного мира заявлял и глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Штаты и их партнёры не оставляют попыток внедрить западноцентричный порядок, в то время как Россия проводит линию на укрепление правовых основ межгосударственного общения.

«США и ряд их союзников, лелея надежду сохранить глобальное доминирование, по-прежнему делают ставку на методы военно-силового и экономического давления, отвергая реалии многополярного мира, продолжают мыслить в духе архаичной логики сдерживания, разделительных линий и геополитических игр с нулевой суммой», — заявил Лавров.