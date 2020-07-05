Какой смысл хранят «пирамиды» в российских лесах?

Наверное, многие любители прогулок по лесу встречали на своем пути небольшие фигурки в форме пирамид, имеющих усеченную верхнюю часть и покрытых мхом. Хотя есть и другие вариации, но это наиболее распространенная. И, естественно, возникал вопрос, что это за конструкции и как они здесь оказались.

На первый взгляд такие пирамиды напоминают следы пребывания инопланетян / Фото: bel.kp.ru

Кто-то мог подумать, что эти необычные предметы являются остатком некогда находившихся в конкретной местности секретных объектов, например, предприятий промышленного типа. Другим же воображение нарисует инопланетян и их следы пребывания на Земле. В реальности все намного проще.

Такие сооружения называются противотанковые надолбы / Фото: onepamop.livejournal.com

Непонятные и необычные сооружения имеют конкретное название – противотанковые надолбы. Делали и устанавливали их с целью создать барьер для продвижения боевой техники противника, такой как танки, САУ и различные бронемашины. В большинстве своем это изделия из железобетона именно в форме вот таких пирамидок, но были и другие конструкции.

Такие укрепления предназначались для защиты населенных пунктов во время войны / Фото: odin-fakt.ruТо, что мы сегодня можем наблюдать в отечественных лесах – это, что называется, «эхо войны». Во времена ВОВ с их помощью перекрывали все возможные подступы к укрепрайонам, населенным пунктам (чаще городам), линиям обороны, местам, где была вероятность прорыва бронетехники противника.

Надолбы не давали проехать танку / Фото: topwar.ru

Основное их предназначение заключалось в создании препятствия для прохождения танков. В первой половине прошлого столетия именно эти технические средства были основными, а танковые клинья могли нанести удар огромнейшей силы. Чтобы не допустить этого и не пропустить врага, обе стороны предпринимали массу уловок и ухищрений. По сути, от их усилий зависел исход боя.

Противотанковые укрепления могли быть разной формы / Фото: pohjoiseen.fi

Что касается надолбов, то это были не обязательно пирамиды. Их делали и в форме тетраэдров или столбов. В качестве материала для изготовления использовался не только железобетон. Многое зависело от оперативной обстановки и местности.

Наиболее распространенными, но недолговечными материалами для надолбов были бревна / Фото: slide-share.ru

Одними из самых распространенных являлись столбы из дерева – бревна. Которые вкапывались в землю. Долговечными эти сооружения назвать было, конечно, нельзя. Но у них был один существенный плюс – на их изготовление и монтирование уходило минимум времени. В Ленобласти и Карелии с этой целью применялись валуны из гранита. Они транспортировались туда, куда было необходимо, после чего зарывались в грунт.

Большую часть сооружений демонтировали, но некоторые остались в лесах / Фото: lenww2.ru

Та война давно закончилась, да и время изменилось. Танки уже не занимают главенствующее место во время сражения. Основную ставку сейчас делают на мобильную пехоту и авиацию. Большую часть надолбов давно демонтировали. Но некоторые из них остались и стали частью разросшихся лесов. Именно с ними и встречаются отдыхающие, ягодники и грибники в наших болотах и лесах.