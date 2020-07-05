Плюс семь Алтайском крае растет число умерших пациентов коронавирусом

Оперативный штаб Алтайского в своем Telegram-канале опубликовал новую сводку по ситуации с коронавирусом в регионе. Согласно обновленным данным, за прошедшие сутки в крае было выявлено 73 случая заражения, а также зарегистрировано семь смертей среди инфицированных. Кроме того, вирус был выявлен еще в одном районе, который до этого был «чист» — Краснощековском.

Среди 73 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Барнауле было выявлено 32 человека, по шестеро — в Бийске и Тальменском районе, по три человека — в Рубцовске и Панкрушихинском районе, по два зараженных — в Новоалтайске, Камне-на-Оби, Зональном, Кытмановском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском и Хабарском районах, по одному человеку — в Яровом, Краснощековском, Смоленском, Троицком, Топчихинском, Усть-Пристанском, Целинном районах. Таким образом общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 4207 человек.

Также за прошедшие сутки скончалось семь человек: один — от COVID-19, шестеро — иные причины смерти. За весь период скончалось 93 взрослых, в том числе 40 случаев от COVID-19, 50 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

На 3 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 1281 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32 333 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 206 156 человек. Всего выздоровело 3067 человек.