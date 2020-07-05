НАТО и Эстония обсудили российскую угрозу

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Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер и канцлер эстонского министерства обороны Кристьян Прикк обсудили российскую угрозу, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что представитель НАТО прибыл в Эстонию, чтобы познакомиться со страной, Балтикой и региональной безопасностью.

«Качественная разведка и меры сдерживания создают условия для предотвращения угроз со стороны России и при необходимости их отражение», — сказал Прикк по итогам встречи.

Также обсуждались нарастание влияния Китая и трансатлантическая безопасность.

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