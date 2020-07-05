Оценен шанс Канье Уэста стать президентом США

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У рэпера Канье Уэста есть все шансы, чтобы быть рассмотренным в качестве кандидата в президенты США. Такую оценку дал радиостанции «Говорит Москва» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

При этом он напомнил, что такие люди никогда не стояли у власти. По словам Васильева, в США сейчас складывается сложная ситуация как с возможным результатом выборов, так и с ходом предвыборной компании.

Эксперт объяснил, что Республиканская партия определилась со своим кандидатом, однако у демократов другая ситуация. Главный оппонент действующего президента США Джо Байден, по словам Васильева, не очень заметен в общественном пространстве. Сотрудник РАН объяснил этом тем, что представитель Демократической партии является не совсем адекватным политиком.

«Если окажется, что Байден обладает старческими заболеваниями, у него плохая реакция, в этом плане перед демократами может встать проблема», — сказал Васильев и отметил, что Канье исходит из того, что такой кризис может возникнуть.

Ранее рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Канье Уэст. Его намерение одобрил глава компании SpaceX Илон Маск. Он заявил, что музыкант может рассчитывать на его полную поддержку.