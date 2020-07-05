Треть россиян отложили деньги на отдых за границей

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Треть российских туристов отложили деньги на будущие туристические поездки за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Сотрудники компании провели опрос в соцсетях, в нем приняли участие 1706 человек. Россиян спросили, готовятся ли они к отдыху за рубежом в будущем, когда международное авиасообщение возобновится.

Почти треть опрошенных, 31 процент, уже составили списки стран, городов и достопримечательностей, где обязательно хотят побывать. 33 процента уже отложили средства на путевки в другие страны.

Почти половина респондентов, 48 процентов, внимательно следят за ценами на билеты. Чуть больше четверти опрошенных, 29 процентов, подбирает отели за границей.

Согласно данным сервиса, больше всего его клиенты интересуются рейсами из Москвы в Ташкент и Самарканд (Узбекистан), Душанбе и Худжанд (Таджикистан), Ош и Бишкек (Киргизия), Ереван (Армения), Баку (Азербайджан), Стамбул (Турция) и Минск (Белоруссия).

Руководительница пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова отметила, что снятие ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекцией в стране, поспособствовало росту интереса к внутреннему туризму. Москвичи присматриваются к авиабилетам в Сочи, Симферополь, Махачкалу, Санкт-Петербург, Анапу, Краснодар и Минеральные Воды. Жители Санкт-Петербурга ищут информацию об авиарейсах в Сочи. В свою очередь, сочинцы и махачкалинцы мониторят цены на билеты на самолеты, следующие в столицу.

Что касается объектов размещения, россияне чаще всего ищут варианты проживания в Сочи, Адлере, Санкт-Петербурге, Москве, Анапе, Геленджике, Ялте, Казани, Калининграде и Лазаревском.

Ранее, согласно опросам сервиса, россияне назвали Италию самой желанной страной для путешествий. На втором месте расположилась Испания, а на третьем — Португалия.