Названы возможные сроки начала второй волны коронавируса

Вторую волну коронавируса стоит ждать в ноябре-декабре, при этом ее может осложнить сезонная вспышка ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами. Об этом заявил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман, сообщает РИА «Новости».

«Мы ожидаем большую волную в ноябре-декабре. Причем надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост, как и каждый год, респираторных заболеваний, потому станет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — предупредил он.

По словам профессора, к тому времени должна быть полностью мобилизована система здравоохранения, потому что осенняя волна окажется более значительной, чем летний рост заражений.

Ранее в ВОЗ заявили, что в ряде стран наблюдается второй пик волны коронавируса, который не следует считать второй волной, т. к. первая не была подавлена.

«Уверенности в том, что придет вторая волна, нет», — отметил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.