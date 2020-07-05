Поделить на три: США определились со структурой Космических сил

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Andrew Harnik/AP

В США представили структуру будущих Космических войск США, над созданием которых сейчас активно работает Вашингтон. В их составе выделят командование космических операций, командование боевой подготовки и боевой готовности и командование космических систем. Как Дональд Трамп идет к созданию шестого вида вооруженных сил Америки, — в материале «Газеты.Ru».

На этой неделе замкомандующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон представил решения по организационно-штатной структуре 6-го вида вооруженных сил Соединенных Штатоы, которые были приняты примерно через полгода после того, как 20 декабря 2019 года было официально объявлено о создании этого рода войск. Об этом пишет Defense News.

Многие сотрудники из структуры ВВС США, занимающейся закупками вооружения и военной техники, теперь будут переведены в совершенно новое «командование космических систем». Оно будет создано при еще формирующихся в настоящее время Космических силах США. Но все еще остается неопределенным вопрос, попадет ли оружие, закупаемое для космоса, из армии, ВМС и Пентагона, в сферу компетенции этого командования.

«Мы применили к созданию организационно-штатной структуры нового вида вооруженных сил США подход «с чистого листа», — сказал генерал Томпсон, добавив, что цель заключалась в создании облика Космических сил США, «сфокусированного на эффективности и ловкости миссии».

Командование космическими операциями будет базироваться на базе ВВС США Петерсон в Колорадо и собирается контролировать функционирование военных спутников, включая GPS, системы предупреждения о ракетном нападении и спутниковой связи, которые используются сегодня. По словам Томпсона, его основой стало ныне расформированное космическое командование ВВС. Руководить новой организацией будет трехзвездный генерал.

Командование космическими системами (SSC), также возглавляемое трехзвездным генералом, станет центром Космических сил США по разработке, закупке и поддержке систем космического оружия.

В настоящее время Центр космических и ракетных систем является основной организацией службы закупок космических систем. Дэвид Томпсон заявил, что в этот Центр перейдет в Командование космических систем, равно как и такие организации, как коммерческое отделение спутниковой связи министерства обороны США и некоторые функции по разработке технологий из исследовательской лаборатории ВВС США.

Наконец, Командование боевой подготовки и боевой готовности, или STARCOM, будет нести ответственность за все обучение и подготовку личного состава, которые проводятся на самых ранних этапах карьеры любого сотрудника Космических сил США, начиная с момента его поступления на действительную военную службу и до тех пор, пока этот человек не переходит на оперативную работу.

Хотя многое в командовании космических операций в значительной степени уже определено, далеко не все подробности, касающиеся SSC и STARCOM, стали в настоящее время известны, включая информацию о местонахождении штаб-квартир этих органов или исчерпывающие данные о продолжающихся организационно-штатных мероприятиях в вышеупомянутых структурах.

Финальный облик SSC еще до конца не определен. Пока неясно, будут ли в конечном итоге в это командование включены космические организации министерства обороны США, такие как агентство космического развития или специфические сервисные организации, такие как космические структуры ВМС США и Командование военно-морских систем ВМС США.

Как ранее писала «Газета.Ru», боеготовые и боеспособные Космические силы США будут ориентированы на новый набор компетенций и миссий — таких, как космическая радиоэлектронная борьба, орбитальные боевые действия, управление космическими сражениями, а также доступ к космосу и господство в этой сфере вооруженной борьбы.

Точка зрения на космос в Соединенных Штатах за последнее время фундаментально изменилась. Околоземное космическое пространство раньше было неоспариваемой областью, подчеркивают в военном ведомстве США. Теперь это далеко не так.

Все больше государств рассматривают околоземное космическое пространство как потенциальную арену будущих вооруженных конфликтов.

Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите.

По мнению американских аналитиков, созданию Космических сил в США способствовали как дисбалансы в околоземном космическом пространстве, так и программы вооружения стран-конкурентов.

«Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе — в сфере будущего противостояния, — заявил президент США Дональд Трамп, объявив в 2019 году о создании шестого вида вооруженных сил США.

Глава Белого дома подчеркнул, что «мы обладаем возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США». «Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта — подготовиться к победе», — утверждал глава Белого дома.

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